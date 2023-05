Favara, scooter contro auto: giovane in ospedale

Incidente stradale a Favara. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter e un’auto. Il sinistro si è verificato in via Agrigento. Il bilancio è di un ferito.

Si tratta del giovane che si trovava alla guida del mezzo a due ruote. Il ragazzo è stato soccorso e trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza. Al via i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.