Favarese aggredito e rapinato ad Agrigento, fermati due marocchini 

In manette un uomo e una donna ritenuti i responsabili della rapina ai danni di un ventottenne di Favara: in casa avevano anche mezzo chilo di marijuana

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

Ci sono due fermi per l’aggressione ai danni di un ventottenne di Favara stordito negli scorsi giorni con dello spray al peperoncino e rapinato della sua automobile. In manette sono finiti un uomo e una donna, entrambi marocchini, di 27 e 29 anni. Nei loro confronti è scattata anche l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché gli agenti hanno trovato mezzo chilo di marijuana all’interno dell’abitazione.

I due marocchini sono ritenuti i responsabili della rapina ai danni di un ventottenne favarese in contrada Fondacazzo. Il giovane è stato bloccato, stordito con dello spray al peperoncino e rapinato della sua Mercedes. L’auto è stata poi ritrovata in via Dante, nel centro di Agrigento. Durante le perquisizioni a carico degli indagati sono state rinvenute le chiavi del veicolo sottratto, la bomboletta spray al peperoncino, una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso e la droga.

Le indagini però proseguono per capire se i due giovani possano essere gli autori di un’altra rapina avvenuta nei giorni scorsi – con le stesse modalità – a Villaseta. In quell’occasione un ragazzo è stato aggredito con lo spray, picchiato e rapinato del borsello. 

