Favarese aggredito e rapinato ad Agrigento, fermati due marocchini 

Ci sono due fermi per l’aggressione ai danni di un ventottenne di Favara stordito negli scorsi giorni con dello spray al peperoncino e rapinato della sua automobile. In manette sono finiti un uomo e una donna, entrambi marocchini, di 27 e 29 anni. Nei loro confronti è scattata anche l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché gli agenti hanno trovato mezzo chilo di marijuana all’interno dell’abitazione.

I due marocchini sono ritenuti i responsabili della rapina ai danni di un ventottenne favarese in contrada Fondacazzo. Il giovane è stato bloccato, stordito con dello spray al peperoncino e rapinato della sua Mercedes. L’auto è stata poi ritrovata in via Dante, nel centro di Agrigento. Durante le perquisizioni a carico degli indagati sono state rinvenute le chiavi del veicolo sottratto, la bomboletta spray al peperoncino, una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso e la droga.

Le indagini però proseguono per capire se i due giovani possano essere gli autori di un’altra rapina avvenuta nei giorni scorsi – con le stesse modalità – a Villaseta. In quell’occasione un ragazzo è stato aggredito con lo spray, picchiato e rapinato del borsello.