Akragas, Catania e Ten López presentano la sfida di Modica
L’Akragas si prepara alla trasferta di Modica, dove domenica affronterà il Frigintini per la settima giornata del campionato di Promozione
L’Akragas si prepara alla trasferta di Modica, dove domenica affronterà il Frigintini per la settima giornata del campionato di Promozione – Girone D. Un match insidioso, su un campo storicamente difficile, contro una formazione che in casa concede pochissimo. Alla vigilia della gara, hanno parlato in conferenza stampa mister Seby Catania e l’attaccante argentino Ten López, autore del gol decisivo nella vittoria in Coppa Italia contro la Margheritese.
Seby Catania (allenatore Akragas): «Andiamo ad affrontare una partita complicata, contro un avversario organizzato. Ma guardiamo in casa nostra: l’Akragas sta crescendo, riesce a vincere anche partite sporche e questo è segno di maturità. I ragazzi lavorano con grande professionalità e spirito di gruppo, ed è quello che fa la differenza in un campionato lungo e difficile come questo». Il tecnico biancazzurro ha poi sottolineato la forza del collettivo: «Chiunque venga chiamato in causa risponde con impegno e qualità. Nel mese di novembre avremo tante partite ravvicinate, ma grazie al lavoro dello staff e alla disponibilità dei ragazzi riusciremo a mantenere equilibrio e freschezza».
Ten López (attaccante Akragas): «Sono felice del mio momento e del gol in Coppa. Mi sento parte del gruppo e voglio continuare a dare il massimo per questa maglia. Domenica sarà una gara tosta, ma ci alleniamo ogni giorno per portare a casa tre punti importanti. Ad Agrigento mi trovo benissimo: la città, i tifosi e la mia famiglia mi hanno accolto alla grande».