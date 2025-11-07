Calcio

Akragas, Catania e Ten López presentano la sfida di Modica

L’Akragas si prepara alla trasferta di Modica, dove domenica affronterà il Frigintini per la settima giornata del campionato di Promozione

Pubblicato 24 minuti fa
Da Redazione

L’Akragas si prepara alla trasferta di Modica, dove domenica affronterà il Frigintini per la settima giornata del campionato di Promozione – Girone D. Un match insidioso, su un campo storicamente difficile, contro una formazione che in casa concede pochissimo. Alla vigilia della gara, hanno parlato in conferenza stampa mister Seby Catania e l’attaccante argentino Ten López, autore del gol decisivo nella vittoria in Coppa Italia contro la Margheritese.

Seby Catania (allenatore Akragas): «Andiamo ad affrontare una partita complicata, contro un avversario organizzato. Ma guardiamo in casa nostra: l’Akragas sta crescendo, riesce a vincere anche partite sporche e questo è segno di maturità. I ragazzi lavorano con grande professionalità e spirito di gruppo, ed è quello che fa la differenza in un campionato lungo e difficile come questo». Il tecnico biancazzurro ha poi sottolineato la forza del collettivo: «Chiunque venga chiamato in causa risponde con impegno e qualità. Nel mese di novembre avremo tante partite ravvicinate, ma grazie al lavoro dello staff e alla disponibilità dei ragazzi riusciremo a mantenere equilibrio e freschezza».

Ten López (attaccante Akragas): «Sono felice del mio momento e del gol in Coppa. Mi sento parte del gruppo e voglio continuare a dare il massimo per questa maglia. Domenica sarà una gara tosta, ma ci alleniamo ogni giorno per portare a casa tre punti importanti. Ad Agrigento mi trovo benissimo: la città, i tifosi e la mia famiglia mi hanno accolto alla grande».

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Inchiesta Cuffaro, Schifani sospende tre dirigenti indagati 
Sicilia by Italpress

Ragusa, in carcere tre scafisti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
Apertura

Tributi non pagati, scatta il pignoramento sui conti corrente nei confronti di 1.400 cittadini 
Palermo

Cinema, Alessio Vassallo nei panni di Fra Biagio Conte: al via le riprese del film
Agrigento

Morto “u profissuri” Peppino Iacolino
Sciacca

All’Ente Parco di Agrigento affidata la gestione Casa Museo “Francesco Scaglione” di Sciacca