Akragas, Catania e Ten López presentano la sfida di Modica

L’Akragas si prepara alla trasferta di Modica, dove domenica affronterà il Frigintini per la settima giornata del campionato di Promozione – Girone D. Un match insidioso, su un campo storicamente difficile, contro una formazione che in casa concede pochissimo. Alla vigilia della gara, hanno parlato in conferenza stampa mister Seby Catania e l’attaccante argentino Ten López, autore del gol decisivo nella vittoria in Coppa Italia contro la Margheritese.

Seby Catania (allenatore Akragas): «Andiamo ad affrontare una partita complicata, contro un avversario organizzato. Ma guardiamo in casa nostra: l’Akragas sta crescendo, riesce a vincere anche partite sporche e questo è segno di maturità. I ragazzi lavorano con grande professionalità e spirito di gruppo, ed è quello che fa la differenza in un campionato lungo e difficile come questo». Il tecnico biancazzurro ha poi sottolineato la forza del collettivo: «Chiunque venga chiamato in causa risponde con impegno e qualità. Nel mese di novembre avremo tante partite ravvicinate, ma grazie al lavoro dello staff e alla disponibilità dei ragazzi riusciremo a mantenere equilibrio e freschezza».

Ten López (attaccante Akragas): «Sono felice del mio momento e del gol in Coppa. Mi sento parte del gruppo e voglio continuare a dare il massimo per questa maglia. Domenica sarà una gara tosta, ma ci alleniamo ogni giorno per portare a casa tre punti importanti. Ad Agrigento mi trovo benissimo: la città, i tifosi e la mia famiglia mi hanno accolto alla grande».