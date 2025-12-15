Apertura

Finto carabiniere truffa anziana a Favara, portati via gioielli per 7mila euro 

Soltanto in un secondo momento ha capito che i suoi parenti stavano bene e che era appena stata raggirata. Al via le indagini dei carabinieri di Favara

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

Un’altra truffa del finto carabiniere è stata messa a segno nell’agrigentino. A cadere nelle maglie dei malviventi è stata un’anziana pensionata di Favara. La donna ha ricevuto una chiamata da un sedicente maresciallo dell’Arma che le riferito del (falso) coinvolgimento di alcuni parenti in un grave incidente stradale. Il copione è sempre lo stesso.

La pensionata è stata invitata ad aiutare i familiari ma, non avendo denaro contante, ha consegnato gioielli per un valore di circa 7mila euro ad un finto avvocato che si è presentato poco dopo alla sua porta. Soltanto in un secondo momento ha capito che i suoi parenti stavano bene e che era appena stata raggirata. Al via le indagini dei carabinieri di Favara per risalire all’identità dei due truffatori. 

Apertura

Finto carabiniere truffa anziana a Favara, portati via gioielli per 7mila euro 
