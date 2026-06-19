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Finto carabiniere truffa pensionato a Favara, portati via 44 mila euro 

L’uomo, spaventato, ha di fatto eseguito gli ordini del truffatore consegnando gioielli per 40 mila euro e una somma in contanti di 4 mila euro

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

Maxi truffa del finto carabiniere a Favara. Un pensionato di 64 anni è stato raggirato e derubato di 44 mila euro tra gioielli e soldi in contanti da un sedicente maresciallo dell’Arma. Il malvivente si è presentato alla porta di casa del pensionato qualificandosi come carabiniere e dicendo di dover effettuare un controllo poiché l’auto della moglie del 64enne era stata utilizzata per una rapina in una gioielleria.

L’uomo, spaventato, ha di fatto eseguito gli ordini del truffatore consegnando gioielli per 40 mila euro e una somma in contanti di 4 mila euro. Soltanto in un secondo momento ha capito di essere stato truffato denunciando tutto ai “veri” carabinieri. Al via le indagini dei militari della Tenenza di Favara per risalire al malvivente.  

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