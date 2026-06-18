Scontro tra furgone e treno, turista con costole e vertebre fratturate: indagato agrigentino 

La procura di Caltanissetta ha aperto un fascicolo per disastro ferroviario colposo e interruzione di pubblico servizio per l’incidente verificatosi ieri pomeriggio, che ha visto coinvolto un treno regionale partito da Caltanissetta e diretto a Catania. Il convoglio, con a bordo 27 persone, tra cui un bambino di tre mesi, si e’ scontrato con un furgone che trasportava un serbatoio d’acqua nei pressi della stazione ferroviaria di Imera.

Nell’impatto e’ rimasta ferita una donna inglese di 63 anni, soccorsa dal personale del 118 e trasferita in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta con un politrauma. La donna ha riportato ferite giudicate guaribili in trenta giorni con costole e vertebre fratturate. Mamma e figlioletto stanno bene. Indagato l’autista dell’autobotte. Si tratta di un agrigentino. L’incidente si e’ verificato al km 132+144 della linea ferroviaria. Secondo una prima ricostruzione, il furgone avrebbe superato il passaggio a livello mentre era in arrivo il treno. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia ferroviaria, carabinieri, personale del 118 e tecnici delle Ferrovie.

Circolazione ancora sospesa tra Bicocca e Caltanissetta Xirbi, sulla linea ferroviaria Palermo – Catania, dopo l’impatto avvenuto ieri pomeriggio, al passaggio a livello di Imera, fra un mezzo pesante fermo sui binari e il treno Regionale 21550. I tecnici di Rfi sono al lavoro ininterrottamente da ieri, dopo la conclusione dei rilievi dell’autorità giudiziaria e il recupero del treno, per garantire “il ripristino della piena funzionalità della linea, con previsione di riattivazione nella giornata di domenica 21 giugno”. E’ in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria, con corse bus. Aggiornamenti disponibili nelle stazioni e nella sezione Infomobilità dei canali web di Rfi e di Trenitalia.