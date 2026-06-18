Teatro dell’Efebo, cresce l’attesa per “Petite Messe Solennelle” di Gioachino Rossini

Cresce l’attesa per la rappresentazione della “Petite Messe Solennelle” di Gioachino Rossini, in programma il prossimo 22 giugno alle ore 20.30 al Teatro dell’Efebo, all’interno del suggestivo Giardino Botanico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.,

Sul podio principale, nel ruolo di Direttore di Orchestra, il Maestro “ Alessandra Pipitone “ che dirigerà l’Opera, capolavoro della maturità di Gioachino Rossini in una sintesi perfetta tra spiritualità e teatralità artistica capace di coniugare profondità espressiva e forza comunicativa.

Prevista, domani mattina, 19 giugno alle ore 10,30, nella sede del Libero Consorzio Comunale, la conferenza stampa dell’evento

La manifestazione aprirà ufficialmente la Stagione artistica 2026 del Teatro dell’Efebo e sta registrando una fortissima richiesta di partecipazione da parte del pubblico confermando il notevole interesse dello spettacolo che rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’estate agrigentina.

L’ingresso gratuito e l’eccezionale valore artistico dell’opera rossiniana hanno contribuito ad alimentare l’entusiasmo degli appassionati di musica, dei cittadini e dei visitatori che desiderano vivere una serata all’insegna della grande musica in una delle cornici più affascinanti del territorio.

La celebre composizione sarà eseguita nella sua versione originale per soli, coro, due pianoforti e armonium, con la partecipazione di Katia Ilardo (soprano), Lorena Scarlata (contralto), Samuele Di Leo (tenore), Salvatore Grigoli (basso), Elia Tagliavia (primo pianoforte), Riccardo Scilipoti (secondo pianoforte) e Andrea Gallina (armonium), sotto la direzione del Maestro Alessandra Pipitone alla guida del Coro A. Scarlatti.

L’elevata adesione registrata in questi giorni testimonia la crescente attenzione verso una programmazione culturale di qualità e conferma il ruolo del Teatro dell’Efebo come punto di riferimento per la promozione artistica e musicale del territorio.

La “Petite Messe Solennelle” non rappresenterà soltanto un concerto di grande valore musicale ma anche un momento simbolico che segna l’inizio di una nuova stagione culturale, nel segno dell’eccellenza, della partecipazione e della valorizzazione dei luoghi identitari della provincia di Agrigento.