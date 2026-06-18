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Dramma sulla Palermo-Agrigento, 54enne morta in incidente stradale 

La vittima è Francesca Miceli, 54 anni, originaria di San Giovanni Gemini

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Tragico schianto sulla Palermo-Agrigento. Una donna di 54 anni – Francesca Miceli, originaria di San Giovanni Gemini – è morta in un incidente stradale avvenuto sulla carreggiata in direzione Palermo, all’altezza del chilometro 238, vicino al bivio di Villafrati, ma in territorio di Bolognetta.

A scontrarsi frontalmente, per cause ancora da accertare, una Fiat Panda, all’interno della quale viaggiava la vittima, e un autocarro. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e all’Anas, chiamati a gestire la viabilità, ed anche i vigili del fuoco, per estrarre il corpo della donna dalla vettura. La strada è stata temporaneamente chiusa. (foto BlogSicilia.it)

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