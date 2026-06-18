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I The Kolors in concerto a Sciacca il 27 luglio

Tra i nuovi live, la band si esibirà in concerto a Sciacca il 27 luglio dove saranno tra i protagonisti sul palco di Piazza Angelo Scandaliato

Pubblicato 38 minuti fa
Da Redazione

I The Kolors tornano alla dimensione live con “THE KOLORS LIVE 2026”, il tour estivo – prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Colorsound – che aggiunge nuove date in calendario e farà tappa anche in Sicilia. Tra i nuovi live, la band si esibirà in concerto a Sciacca (AG) il 27 luglio dove saranno tra i protagonisti sul palco di Piazza Angelo Scandaliato per una delle serate di punta del programma di eventi Sciacca Estate.

Lo spettacolo, a ingresso gratuito, è promosso dal Comune di Sciacca e sarà realizzato in collaborazione con Puntoeacapo Srl e BM Produzioni musicali. Il tour estivo, che toccherà tante città in tutta Italia, è stato anticipato dall’ultimo singolo della band “ROLLING STONES” uscito lo scorso 27 marzo per Atlantic Records/Warner Music Italy. Un nuovo successo che sta conquistando le classifiche dei brani più ascoltati in radio e nella classifica EarOne Airplay.

“ROLLING STONES” è un tuffo nel reggae più fresco e contagioso. Al suo interno si uniscono l’attitudine funk-pop della band al groove tropicale, questo è, per il loro sound, l’inizio di una nuova evoluzione. Il brano vanta due firme d’eccellenza, Calcutta e Davide Petrella, un sodalizio artistico che fonde l’immaginario indie più ricercato con una struttura pop impeccabile. Il risultato è un singolo che corre via veloce, pronto a diventare la colonna sonora dell’estate italiana. Per maggiori info sul tour THE KOLORS LIVE 2026 visita www.friendsandpartners.it  e www.ticketone.it

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