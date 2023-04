Forte scossa di terremoto a Catania: avvertita anche a Licata

Terremoto, scossa di magnitudo 4.4-4.9 avvertita pochi istanti fa a Catania. La scossa è stata avvertita nitidamente da tutta la popolazione, ma anche nei centri vicini, e ad Acireale avrebbe provocato il crollo di una palazzina. L’epicentro, come riferito dalla sala operatva dell’Ingv di Catania, è localizzato a 6-7 km a sud-est da Acicastello. L’ipocentro a circa 20 km di profondità sotto il livello del mare.

Gli effetti sono stati avvertiti anche a Licata. In particolare in corso Umberto e in altre zone del centro, molto cittadini hanno sentito la piccola scossa e movimenti di lampadari e letti.