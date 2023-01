Furti tra Canicattì e Grotte, spariti tre scooter in poche ore

Ladri in azione tra Canicattì e Grotte. I malviventi, e non è escluso che ad agire possano essere stati gli stessi, hanno portato via tre scooter nel giro di poche ore. Due di questi sono stati rubati a Canicattì.

Il primo episodio in via Giudice Saetta dove ignoti hanno fatto sparire uno scooter Aprilia Scarabeo di proprietà di un quarantanovenne. Il secondo furto è avvenuto in via Nilde Iotti e anche questa volta è stato rubato uno Scarabeo di proprietà di un quarantaquattrenne. E lungo la stessa strada sono scomparse pure le targhe di un suv T-Roc. Il veicolo è di un cinquantacinquenne.

L’ultimo episodio a Grotte, in via Madonie. I ladri hanno rubato un altro scooter, intestato ad una pensionata di sessantaquattro anni del luogo. Tutti hanno presentato denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini.