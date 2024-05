Furto in casa di un commerciante, rubati 15 mila euro tra soldi e gioielli 

Maxi furto in pieno giorno nel centro di Castrofilippo. Ignoti malviventi, dopo aver forzato un infisso, sono riusciti ad entrare nell’abitazione di proprietà di un commerciante quarantenne del posto. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Una volta all’interno, e dopo aver messo a soqquadro la casa, i ladri hanno rubato 5 mila euro in contanti e gioielli per un valore di circa 10 mila euro. Poi la fuga.

A fare la scoperta è stato il proprietario di casa una volta rientrato. All’uomo non è rimasto altro da fare che denunciare l’accaduto ai carabinieri della locale stazione. Ad agire almeno due persone. Al via le indagini per risalire all’identità dei ladri.