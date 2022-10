Gestori dei locali formano un comitato: “Sindaco revochi ordinanza”

Fa ancora discutere l’ordinanza sindacale che impone all’una la chiusura delle attività ad Agrigento.

Questo pomeriggio i gestori delle attività di ristorazione e svago si sono incontrati per affrontare il tema e cercare una soluzione.

"Abbiamo deciso di istituire un comitato in difesa di quelli che riteniamo sono le ragioni e che ci consenta di intraprendere le azioni necessarie per tutelare la dignità del nostro lavoro e la nostra immagine". Così Peppe Vita portavoce del comitato dei gestori dei locali.









“Chiediamo al sindaco di annullare l’ordinanza in atto in vista delle festività dei morti e di convocare un tavolo di lavoro con una rappresentanza del nostro comitato al fine di cercare le soluzioni per l’immediato e per fare in modo che il periodo delle festività natalizie possa volgersi con serenità”, ha concluso Vita.

Adesso il comitato è in attesa di una risposta da parte dell’amministrazione.

