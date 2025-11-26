Apertura

Giustizia, Csm propone Lucia Brescia come procuratore aggiunto di Agrigento 

Il magistrato è stato proposto all'unanimità come nuovo procuratore aggiunto. Per Lucia Brescia sarebbe un ritorno ad Agrigento

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

La quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura – nella seduta per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi – ha proposto all’unanimità il magistrato Lucia Brescia come nuovo procuratore aggiunto di Agrigento.

Brescia, campana di origine, è attualmente sostituto procuratore generale a Caltanissetta. Per il magistrato sarebbe un ritorno nella Città dei templi. Per oltre dieci anni, agli inizi del duemila, è stata sostituto procuratore. Adesso il Csm la designa come nuovo vice del procuratore Giovanni Di Leo. Il posto di aggiunto è rimasto vacante dopo la nomina di Salvatore Vella a procuratore capo di Gela. 

