Agrigento dal 4 al 21 dicembre ospiterà l’ esposizione dedicata a Banksy

Dal 4 al 21 dicembre, Agrigento ospiterà l’ esposizione dedicata a Banksy, con 240 opere allestite negli spazi espositivi della Camera di Commercio di Agrigento, in via Atenea. Un appuntamento che arricchisce il percorso verso Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, offrendo alla città un’occasione di incontro con uno dei linguaggi artistici più incisivi della contemporaneità. Lunedì 1 dicembre, alle 12 nel foyer del Teatro Pirandello, è prevista la presentazione in anteprima della mostra riservata ai media. Interverranno Maria Teresa Cucinotta, presidente della Fondazione 2025, Franco Miccichè, sindaco di Agrigento, Giuseppe Parello, direttore generale della Fondazione Capitale. Sarà un momento per illustrare i contenuti dell’esposizione e il suo ruolo all’interno del programma della Capitale Italiana della Cultura 2025. La selezione delle opere permette di attraversare i temi chiave dell’artista: diritti umani, pace, critica sociale, ribellione, ironia e visione. L’allestimento valorizza la potenza comunicativa delle immagini e ne facilita la fruizione da parte di un pubblico eterogeneo. Nelle prime ore della giornata la mostra sarà riservata alle scuole. L’accesso al pubblico sarà possibile a partire dalle ore 11, per tutta la durata dell’esposizione.