Agrigento

L’impegno della Polizia in favore delle donne (Video)

Anche in questa occasione, la Questura di Agrigento ha rinnovato il suo impegno nella prevenzione e nel contrasto della violenza domestica e di genere

Pubblicato 11 minuti fa
Da Redazione

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, prosegue l’impegno della Polizia di Stato nella campagna permanente “Questo non è Amore…” promossa dalla Direzione Centrale Anticrimine.

Anche in questa occasione, la Questura di Agrigento ha rinnovato il suo impegno nella prevenzione e nel contrasto della violenza domestica e di genere, partecipando a diverse iniziative promosse in tutto il territorio della provincia, ed in particolare, in diversi istituti scolastici, al fine di sensibilizzare proprio i più giovani circa l’importanza della lotta a tale fenomeno.

Oggi, si è tenuto ad Agrigento un evento promosso dal Liceo Scientifico “Leonardo” che ha visto la partecipazione del Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine, dott.ssa Interdonato ad un dibattito vertente sulla tematica della violenza domestica e di genere e sugli strumenti di prevenzione messe a disposizione della Polizia di Stato per segnalare e prevenire eventuali abusi e violenze. Nel corso di tale iniziativa è stato proiettato un filmato realizzato dai poliziotti della Questura di Agrigento, dove la protagonista è una giovane donna vittima di violenze psicologiche e stalking da parte del compagno che trova la forza, grazie anche ad una amica, di affidarsi alla Polizia di Stato e di denunciare. Un messaggio simbolico al fine di acquisire consapevolezza e riconoscere episodi di violenza da parte non solo di chi è vittima, ma anche per chi ne è testimone, e un invito ad avere fiducia nelle Forze dell’Ordine, segnalando condotte analoghe per mettere fine alla spirale di violenza, prima che sia troppo tardi.

Nella medesima giornata a Palma di Montechiaro gli alunni dell’istituto scolastico “I.C. Cangiamila” hanno incontrato il Commissario della Polizia di Stato Pennisi, nell’ambito della iniziativa denominata “Insieme per dire NO: voci e cuori contro la violenza sulla DONNA” per un dibattito sull’importanza del rispetto, della libertà e dell’educazione nelle relazioni sociali e sentimentali per sensibilizzare gli alunni sull’importanza del contrasto alla violenza di genere.

Ed ancora a Canicattì, nei locali del Teatro Sociale, gli Istituti Scolastici Galileo Galilei e Ugo Foscolo hanno organizzato un’iniziativa analoga, alla quale ha preso parte il Commissario Capo Maria Pontillo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 43 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

L’impegno della Polizia in favore delle donne (Video)
Agrigento

Via libera all’appalto per i lavori di manutenzione del collegamento tra le SS 115 e 189
di Gioacchino Schicchi

Agrigento, viabilità al collasso: USB denuncia il “silenzio” del Comune e aderisce allo sciopero nazionale
Apertura

“Chi gli toglie il pane a mio nipote, gli tolgo la vita”: 3 condanne
Apertura

L’alleanza tra i clan di Porto Empedocle e Villaseta, 17 indagati 
Giudiziaria

Cellulari in carcere, 35 indagati: c’è anche Niko Pandetta
banner italpress istituzionale banner italpress tv