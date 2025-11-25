Operaio cade da impalcatura, è grave

Incidente sul lavoro a Palermo. Un operaio di 60 anni di Belmonte Mezzagno, secondo le prime ricostruzioni, è caduto da un’impalcatura al terzo piano in un cantiere edile al Policlinico di Palermo.

“Siamo vicini al lavoratore rimasto gravemente ferito nell’ambito dell’ennesimo incidente sul lavoro, siamo stanchi di assistere a questi gravi episodi davanti ai quali non possiamo che ribadire che servono maggiori controlli nei cantieri edili della città, il tema della sicurezza sul lavoro ha ormai raggiunto livelli da vera e propria emergenza nazionale – affermano la segretaria generale Cisl Palermo Trapani e il segretario generale Filca Cisl Palermo Trapani Francesco Danese – Attendiamo l’esito delle indagini che chiariranno la dinamica dell’accaduto, purtroppo spesso la causa alla base è la carenza di tutele reali sulla salute e sicurezza. Bisogna agire subito sul fronte della prevenzione e dei controlli, e resta fondamentale diffondere la cultura della sicurezza, la formazione di lavoratori e datori di lavoro ma anche dei giovani nelle scuole, perché la conoscenza della sicurezza e delle norme che regolano la tutela della salute dei lavoratori, deve partire da lì”, concludono Badami e Danese.