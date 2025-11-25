Cronaca

Operaio cade da impalcatura, è grave

Cgil e Cisl sollecitano azioni concrete su prevenzione

Pubblicato 36 minuti fa
Da Redazione

Incidente sul lavoro a Palermo. Un operaio di 60 anni di Belmonte Mezzagno, secondo le prime ricostruzioni, è caduto da un’impalcatura al terzo piano in un cantiere edile al Policlinico di Palermo.

 “Siamo vicini al lavoratore rimasto gravemente ferito nell’ambito dell’ennesimo incidente sul lavoro, siamo stanchi di assistere a questi gravi episodi davanti ai quali non possiamo che ribadire che servono maggiori controlli nei cantieri edili della città, il tema della sicurezza sul lavoro ha ormai raggiunto livelli da vera e propria emergenza nazionale – affermano la segretaria generale Cisl Palermo Trapani e il segretario generale Filca Cisl Palermo Trapani Francesco Danese – Attendiamo l’esito delle indagini che chiariranno la dinamica dell’accaduto, purtroppo spesso la causa alla base è la carenza di tutele reali sulla salute e sicurezza. Bisogna agire subito sul fronte della prevenzione e dei controlli, e resta fondamentale diffondere la cultura della sicurezza, la formazione di lavoratori e datori di lavoro ma anche dei giovani nelle scuole, perché la conoscenza della sicurezza e delle norme che regolano la tutela della salute dei lavoratori, deve partire da lì”, concludono Badami e Danese.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 43 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cronaca

Operaio cade da impalcatura, è grave
Apertura

Schifani riporta l’acqua ad Agrigento
Agrigento

L’impegno della Polizia in favore delle donne (Video)
Agrigento

Via libera all’appalto per i lavori di manutenzione del collegamento tra le SS 115 e 189
di Gioacchino Schicchi

Agrigento, viabilità al collasso: USB denuncia il “silenzio” del Comune e aderisce allo sciopero nazionale
Apertura

“Chi gli toglie il pane a mio nipote, gli tolgo la vita”: 3 condanne
banner italpress istituzionale banner italpress tv