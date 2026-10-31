I furti al Palasport e alla cittadella sanitaria, 25enne ci “ricasca” dopo tre anni: denunciato 

Tre anni fa era stato arrestato perchè ritenuto responsabile di una lunga lista di furti messi a segno nel centro di Agrigento tra bar, negozi e ristoranti. Il 25enne – M.F. – ci è ricascato ed è stato nuovamente denunciato per furto aggravato. A farlo sono stati gli agenti delle Volanti che, grazie alla visione delle telecamere, sono risaliti all’indagato.

Il giovane è accusato di aver svuotato i distributori di snack e bevande, portando via l’incasso, prima alla Cittadella sanitaria al Viale della Vittoria e, cinque giorni più tardi, all’interno del Palasport Nicosia di Agrigento.