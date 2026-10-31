Agrigento

Rubano due stecche di “Gratta&vinci” e riscuotono 420 euro, denunciati 

Lo scorso agosto avevano messo a segno un furto in una tabaccheria in via Giovanni XXIII, nel centro di Agrigento, rubando ben due stecche di “Gratta&vinci”

Pubblicato 58 minuti fa
Da Redazione

Lo scorso agosto avevano messo a segno un furto in una tabaccheria in via Giovanni XXIII, nel centro di Agrigento, rubando ben due stecche di “Gratta&vinci” riuscendo poi a dileguarsi. In seguito avevano anche riscosso le vincite dei biglietti per un importo complessivo di 420 euro. I due malviventi – però – non l’hanno fatta franca. I poliziotti delle Volanti, al termine di un’attività investigativa, sono riusciti a individuarli e denunciarli. Si tratta di due georgiani di 44 e 33 anni. Entrambi devono rispondere di furto.  

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