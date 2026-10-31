Licata
Vìola il divieto di avvicinamento alla madre, arrestato 46enne a Licata
Si sarebbe recato presso l’abitazione della madre nonostante fosse gravato dal divieto di avvicinamento alla persona offesa
Si sarebbe recato presso l’abitazione della madre nonostante fosse gravato dal divieto di avvicinamento alla persona offesa. I poliziotti del commissariato di Licata hanno arrestato A.R., 46 anni del posto. L’indagato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto in carcere. Il 46enne, difeso dall’avvocato Gaspare Lombardo, è comparso questa mattina davanti il giudice Stefano D’Amico per la direttissima. Il provvedimento è stato convalidato ma non è stata applicata alcuna misura. L’indagato è stato così portato a casa in regime di domiciliari così come previsto dalla precedente misura.
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Redazione
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