Vìola il divieto di avvicinamento alla madre, arrestato 46enne a Licata 

Si sarebbe recato presso l’abitazione della madre nonostante fosse gravato dal divieto di avvicinamento alla persona offesa. I poliziotti del commissariato di Licata hanno arrestato A.R., 46 anni del posto. L’indagato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto in carcere. Il 46enne, difeso dall’avvocato Gaspare Lombardo, è comparso questa mattina davanti il giudice Stefano D’Amico per la direttissima. Il provvedimento è stato convalidato ma non è stata applicata alcuna misura. L’indagato è stato così portato a casa in regime di domiciliari così come previsto dalla precedente misura.