Spiagge a misure di bambini, Menfi conquista la Bandiera Verde

Menfi si conferma, ancora una volta, un’eccellenza balneare a livello nazionale e regionale.Anche per il 2026, la splendida fascia costiera menfitana ha ottenuto la prestigiosa Bandiera Verde, il riconoscimento assegnato dai pediatri italiani alle spiagge più adatte e sicure per i bambini. Menfi si colloca così nel ristretto club delle 19 località balneari della Sicilia premiate e, dato di straordinario rilievo, si conferma come l’unico comune dell’intera provincia di Agrigento a potersi fregiare di questo titolo. I criteri rigidi che guidano la scelta dei pediatri – tra cui acque limpide e basse vicino alla riva, sabbia pulita per giocare, spazi dedicati alle famiglie – certificano l’alto standard qualitativo che il territorio di Menfi riesce a garantire anno dopo anno.

​”L’ottenimento della Bandiera Verde anche per il 2026, che segue la Bandiera Blu, non è solo un motivo di immenso orgoglio, ma rappresenta la conferma di una visione territoriale che mette al centro la cura, la sicurezza e la sostenibilità ambientale. Essere l’unico comune della provincia di Agrigento a ricevere questo vessillo ci carica di una grande responsabilità, ma premia anche il lavoro sinergico tra amministrazione, operatori turistici e cittadini. Questo riconoscimento conferma che le nostre spiagge sono uno spazio ideale per le famiglie, dove la bellezza naturale si sposa con la sicurezza per i bimbi. Menfi si attesta ancora una volta come punto di riferimento per il turismo di qualità in Sicilia. Continueremo a lavorare con questa determinazione, investendo sui servizi e sulla tutela del nostro straordinario litorale, affinché Menfi rimanga un paradiso accogliente per i nostri figli e per i turisti che la scelgono ogni anno.” dichiara il Sindaco Vito Clemente.