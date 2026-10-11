Il centrodestra prepara le elezioni a Favara: “Fallimento di Palumbo, ora programma rilancio della città”

Si sono riuniti ieri le segreterie politiche di Favara dei partiti Fratelli d’Italia, UDC, Democrazia Cristiana, Autonomisti, Forza Italia, Lega Sud chiama nord per analizzare nel dettaglio la grave situazione politico-amministrativa in cui versa la città. Dall’incontro è emersa una dura e intransigente condanna del totale fallimento politico dell’amministrazione guidata dal sindaco Palumbo. È ormai sotto gli occhi di tutti come Favara sia rimasta del tutto immobile: le criticità storiche sono rimaste inascoltate e irrisolte, dal degrado dell’arredo urbano al dissesto della rete stradale, dalle inefficienze del servizio di raccolta rifiuti alle gravi problematiche dei cimiteri comunali, fino al continuo ritardo sulle scadenze ordinarie e Particolarmente allarmante è la situazione del centro storico, abbandonato a se stesso nell’assoluta assenza di interventi strutturali di messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione, lasciando un cuore idoneo alla vita sociale ed economica della città in uno stato di grave degrado e pericolosa incuria.

“A tutto ciò si aggiunge lo scollamento con la cittadinanza e la perdita di fiducia delle persone, sempre più allontanate dalla vita politica a causa di una gestione che si è limitata a “tirare avanti a campare” senza mai offrire una prospettiva di crescita. In quasi cinque anni di governo locale si è assistito a una drammatica assenza di interlocuzione con le istituzioni regionali e nazionali, proprio nella fase storica irripetibile del PNRR. Favara è risultata assente da quasi tutte le graduatorie e dagli elenchi di assegnazione delle risorse a causa di una palese e colpevole carenza progettuale. Le rare opportunità intercettate sono da attribuirsi esclusivamente all’impegno e alla sensibilità di alcuni consiglieri comunali che hanno sollecitato direttamente il Governo Regionale. A questo quadro di immobilismo si aggiunge la figura del sindaco Palumbo, rivelatosi un amministratore arrogante e politicamente superbo, chiuso in una gestione autoreferenziale che ha isolato Favara dal contesto politico ed economico regionale e condannato la città alla paralisi. Di fronte a questo scenario, la coalizione invia un segnale chiaro e inequivocabile: il centrodestra si dichiara compatto e unico. Nei prossimi giorni prenderà il via una capillare campagna di ascolto sul territorio: una serie di incontri nei quartieri per confrontarsi con cittadini, professionisti, imprenditori, realtà parrocchiali e mondo dell’associazionismo, con l’obiettivo di costruire e presentare un programma solido e condiviso di rilancio per Favara. Al sindaco Palumbo diciamo di stare sereno: questa volta il centrodestra si presenterà compatto, unito e pronto a restituire alla città il futuro che merita. Apriremo il nostro programma alla Città e coinvolgeremo quanti vogliono dare un contributo nella stesura di un programma capace di guidare la Città per i prossimi 5 anni. Il cantiere è aperto. Abbiamo dobbe e uomini pronti per guidare la Città ma la priorità è il programma, la città e l’unione del centrodestra. Andiamo avanti. Uniti.”