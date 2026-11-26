C’è un paradosso tutto agrigentino dietro i ottocentomila euro destinati dalla Regione Siciliana al Comune per il centro storico: le risorse sono già nelle casse di Palazzo dei Giganti dalla prima decade di giugno, ma restano bloccate perché manca la progettazione esecutiva, nonostante l’individuazione di un tecnico incaricato. Un corto circuito amministrativo che rischia di trasformare un’opportunità attesa da tempo in un’occasione mancata.

Le risorse rientrano nella pianificazione del bilancio triennale 2026-2028 e sono vincolate a interventi mirati nel cuore antico della città. Il piano prevede tre azioni di riqualificazione in altrettante aree del centro storico, con una quota minima riservata alla pulizia e al decoro: dal risanamento dai rifiuti alla messa in sicurezza contro i rischi di crollo e l’abbandono del patrimonio privato, fino a opere di manutenzione straordinaria tra il Rabato, Santa Croce e le zone limitrofe.

A sei mesi dal trasferimento delle somme, però, l’iter non è mai decollato. A fare chiarezza sullo stallo è un recente verbale di commissione, nel corso del quale l’assessore Giuseppe Riccobene ha risposto a una richiesta del consigliere di Fratelli d’Italia Simone Gramaglia. Come spiegato dall’assessore, l’incarico per la progettazione esecutiva non è stato formalmente conferito a causa di due irregolarità riscontrate in capo al professionista, legate alla cassa di previdenza e all’Agenzia delle Entrate, con la posizione contributiva e fiscale non in regola da circa sei mesi.

Le somme non possono essere impiegate per altre finalità e, senza il progetto esecutivo, non è possibile procedere nemmeno con la pubblicazione del bando per i servizi previsti. Al momento non risulta all’orizzonte una nuova procedura di affidamento e si resta in attesa di una regolarizzazione da parte del tecnico. Dal Comune precisano che il rischio di revoca del finanziamento non è immediato, ma l’ombra di una possibile perdita delle risorse pesa già sull’intero percorso, lasciando in sospeso interventi attesi per restituire decoro a una parte delicata del centro storico.