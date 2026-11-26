“Il mio motto è sempre quello: ‘vai avanti, sempre avanti anche quando pensi che sia inutile’ e vado avanti. Vado avanti lavorando, vado avanti guardando l’interesse dei siciliani che mi è stato dato. Non entro nella querelle del mandato bis, ‘Schifani si candida o non si candida’. Io sto lavorando per la mia terra, mi è stato chiesto, sto cercando di farlo e lo farò fino a quando avrò la possibilità. Nella mia vita mi sono sempre concentrato sul quotidiano”. Lo ha detto a Catania il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani, intervenendo all’evento in corso di svolgimento in Camera di Commercio “Finanziaria per lo sviluppo. Super Zes: occasione storica”. “I sette miliardi che noi abbiamo in avanzo – ha poi aggiunto – sono frutto del nostro governo di centrodestra. La mia aspirazione, per un atto di giustizia – ha concluso – è che sia questo nostro governo a decidere come indirizzare questi 7 miliardi in favore dell’economia siciliana”. “Altra dimostrazione di quanto abbiamo fatto per lo sviluppo di questa terra – ha concluso – è la super Zes: abbiamo mantenuto l’impegno con gli imprenditori per fare dell’Isola una terra sempre più attrattiva per gli investimenti”.