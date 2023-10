Il matrimonio di Iachino Amico e la “particolare” lista di invitati: “Con l’elicottero devono venire..”

“Minchia napoletana, calabrese, siciliana è. Che minchia devo fare di più di questo! Per davvero con l’elicottero devono venire questa giornata! E se vengono con il drone.. che minchia vogliono.. mi sto sposando!”. È il 31 gennaio 2021. A parlare, intercettato in auto con la fidanzata Federica Buccafusca ed il suocero, è Gioacchino Amico, 39 anni, di Canicattì. Amico è stato arrestato due giorni fa insieme ad altre dieci persone nell’operazione Hydra, l’inchiesta della procura di Milano che ipotizza una confederazione di organizzazioni criminali – cosa nostra, ndrangheta e camorra – operante in Lombardia. Per gli inquirenti milanesi, guidati dal procuratore agrigentino Marcello Viola, Amico ne aveva fatta di strada. Dalle truffe alle compagnia assicurative in provincia di Agrigento era diventato – secondo l’ipotesi dei magistrati – uno dei vertici dell’organizzazione criminale. Viene considerato un uomo del clan Senese, la famiglia camorristica guidata da “Michele o pazz”.

