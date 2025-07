Il concerto annullato di Luis Fonsi diventa un “caso”: botta e risposta tra organizzatori e sindaco 

Il concerto del popolare cantante Luis Fonsi, che si sarebbe dovuto esibire questa notte al Mia Garden di Agrigento, diventa un “caso”. La data, infatti, è stata annullata negli scorsi giorni a causa – è questa la motivazione che si legge nei profili social della discoteca – della mancata concessione di una deroga agli orari imposti dall’ordinanza sindacale che regola la movida in città. La mancata esibizione del cantante ha lasciato non pochi strascichi che, col passare delle ore, si sono trasformati in un vero e proprio botta e risposta tra gli organizzatori e il sindaco Francesco Miccichè.

I primi – attraverso un post – avevano dichiarato che “l’ordinanza sindacale impone nelle serate di giovedì la chiusura dei locali a mezzanotte” e che avevano “chiesto una deroga.. ma niente da fare”. Il primo cittadino di Agrigento ha risposto alle polemiche questa mattina con un comunicato: “Si smentisce categoricamente che sia mai pervenuta agli uffici comunali una richiesta formale di deroga oraria per la serata del 31 luglio e, nello specifico, per lo svolgimento del concerto di Luis Fonsi. L’Amministrazione non può autorizzare ciò che non viene ufficialmente richiesto.”

Alla nota del sindaco è arrivata la contro-replica della società che gestisce la discoteca Mia Garden. Gli organizzatori, infatti, hanno reso noto che la società ha inoltrato via Pec una richiesta di deroga lo scorso 8 luglio – regolarmente ricevuta – ma di non aver mai ricevuta nessuna risposta, né positiva né negativa, da parte del Comune.