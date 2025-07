Scontro tra un SUV e un mezzo agricolo alle porte di Ravanusa: un ferito in ospedale

Un violento incidente si è verificato ieri lungo la Strada Statale 557, alle porte di Ravanusa. Coinvolti un grosso SUV e un mezzo agricolo, entrambi in transito in direzione del centro abitato di Ravanusa.

A causa del violento impatto, il motozappa è stato sbalzato in una scarpata adiacente alla carreggiata. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo agricolo, un uomo di Campobello di Licata, che ha riportato diverse fratture, ed è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata, dove è attualmente ricoverato.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Radiomobile di Licata per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Nel frattempo, la famiglia del ferito ha provveduto a nominare un proprio consulente tecnico, il perito assicurativo Giuseppe Bella, al fine di ricostruire con precisione la dinamica dell’evento e tutelare al meglio i propri diritti.