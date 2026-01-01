Il primo nato in provincia di Agrigento è il piccolo Damiano

Si chiama Damiano ed è il primo bambino nato in provincia di Agrigento. Il parto è avvenuto all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì intorno le quattro e trenta del mattino. Il piccolo sta bene così come la mamma. All’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento la prima nascita si è verificata poco prima delle nove del mattino mentre a Sciacca, al momento, non se ne registrano.