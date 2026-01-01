Epifania a Casteltermini firmata Cristian Marchi

Dopo il grande successo del Capodanno, la Città di Casteltermini è pronta a chiudere in grande stile le festività con una Epifania d’eccezione, firmata Cristian Marchi.

Consacrato come uno degli artisti italiani più apprezzati e riconosciuti a livello internazionale, Cristian Marchi è celebre per il suo sound inconfondibile, dove ritmo e melodia si fondono in un’esperienza musicale unica.

Ad aprire la serata del 5 gennaio in piazza Duomo alle ore 22 sarà la band più in voga del momento i DIXIT BAND, pronti a scaldare il pubblico con una performance travolgente.

In consolle con la voglia di far vibrare Piazza Duomo ci saranno anche Maxwell DJ, Angel.B & Salv.G, I Fantucchio Brothers, Santo Infantino DJ e Pascal.

“Uno spettacolo sempre più grande, reso possibile grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale e del nostro Sponsor Ufficiale Nicastro, che hanno creduto nel progetto passo dopo passo”, si legge nella nota da parte degli organizzatori.