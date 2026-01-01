Agrigento

Oltre 6mila persone in piazza per il concerto di Noemi ad Agrigento

"Una serata che ha superato ogni aspettativa in termini di partecipazione - ha detto il sindaco Francesco Miccichè -, frutto di un lavoro condiviso

Agrigento ha accolto il 2026 con il concerto di Noemi, in piazza Marconi. Registrate, secondo gli organizzatori, oltre seimila presenze nel corso della serata aperta dai Dixit, band agrigentina vincitrice dell’edizione 2025 del Cantagiro. A chiudere l’evento è stato il dj set di Radio Time 90.

“Una serata che ha superato ogni aspettativa in termini di partecipazione – ha detto il sindaco Francesco Miccichè -, frutto di un lavoro condiviso. Un momento dal forte valore simbolico, in cui Noemi ha accompagnato la chiusura in bellezza dell’anno di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025”.

Soddisfatto anche l’assessore al Turismo e ai grandi eventi, Carmelo Cantone: “Abbiamo lavorato per offrire alla città una serata all’altezza delle aspettative e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Il calendario degli eventi prosegue subito con uno dei momenti più identitari della nostra città: la Sagra del mandorlo in fiore, giunta alla 78ª edizione”.

