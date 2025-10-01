In fiamme il deposito di un muratore sessantenne, indagini 

Notte di fuoco a Calamonaci, nell’agrigentino. Il capannone di proprietà di un muratore sessantenne del posto è stato danneggiato da un incendio la cui natura è adesso al vaglio degli investigatori. Il rogo, in breve tempo, ha interessato il magazzino usato come deposito di materiale e attrezzi.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare quasi quattro ore per avere la meglio sull’incendio. Presenti anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per accertare la causa. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. La procura di Sciacca ha aperto un’inchiesta.