Mitragliatrice, pistola e silenziatore in casa: arrestato 46enne 

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

La Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno arrestato un uomo di 46 anni, per detenzione di una mitragliatrice skorpion e di una pistola modificata. L’operazione si e’ svolta lo scorso 26 settembre.

In seguito a una perquisizione domiciliare, operata dagli investigatori, coadiuvati da unita’ cinofile di Catania, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato le due armi, due silenziatori compatibili con queste ultime e relativo munizionamento, all’interno di una nicchia ricavata nel muro perimetrale dell’immobile, sito nella zona balneare di Siracusa.

All’uomo sono stati sequestrati, altresi’, 78 grammi di marijuana. L’arresto e’ stato convalidato dal gip il quale ha confermato la misura dell’arresto in carcere. Sono in corso attivita’ d’indagine al fine di ricostruire i collegamenti sul territorio del soggetto tratto in arresto.

