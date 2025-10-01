Il maltempo si abbatte su Agrigento, strade allagate e automobilisti in difficoltà 

Strade allagate, viabilità in tilt e decine di segnalazioni di automobilisti in difficoltà e cittadini impossibilitati ad uscire dalle proprie vie di residenza. Il maltempo mette in ginocchio Agrigento. Dalle prime luci dell’alba si è abbattuto un forte temporale sulla Città dei templi e non soltanto. Una copiosa quantità di acqua sta cadendo giù trasformando le vie cittadine in veri e propri fiumi.

Ieri sera la protezione civile ha diramato un’allerta gialla ma le scuole ad Agrigento sono regolarmente aperte diversamente da quanto avvenuto – ad esempio – a Sciacca e Calamonaci dove i rispettivi sindaci hanno optato per la chiusura in extremis.

Nel capoluogo si registrano diversi disagi a causa del maltempo. A San Leone il viale delle Dune, come spesso accade, è completamente allagato. Alcuni residenti non possono addirittura uscire dalle rispettive strade poiché il livello dell’acqua ha superato addirittura l’altezza dei marciapiedi ai lati delle carreggiate. Situazione simile anche in via Atenea. Un fiume scorre lungo il salotto buono. Disagi anche tra via Dante e la strada che conduce al viadotto Morandi. Un’auto è rimasta bloccata senza poter andare né avanti né indietro. Numerose le segnalazioni ai vigili del fuoco, chiamati questa mattina agli straordinari.