Serie D, Infantino non è più l’allenatore del CastrumFavara

L’ ASD CastrumFavara comunica che in maniera consensuale si interrompe il rapporto contrattuale con Pietro Infantino, allenatore della prima squadra, e Dario Di Dio, allenatore in seconda. Ai due tecnici la società li ringrazia per l’ apporto e formula le migliori fortune. Gli allenamenti della squadra saranno guidati da mister Francesco Fanara, allenatore della Juniores, Giovanni Costantino, preparatore dei portieri e Michele Gallo, preparatore atletico.