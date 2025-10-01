Calcio

Serie D, Infantino non è più l’allenatore del CastrumFavara

Colpo di scena a Favara, l'allenatore risolve il contratto. Via anche il secondo Dario Di Dio, squadre affidata a Fanara

Pubblicato 18 minuti fa
Da Redazione

L’ ASD CastrumFavara comunica che in maniera consensuale si interrompe il rapporto contrattuale con Pietro Infantino, allenatore della prima squadra, e Dario Di Dio, allenatore in seconda. Ai due tecnici la società li ringrazia per l’ apporto e formula le migliori fortune. Gli allenamenti della squadra saranno guidati da mister Francesco Fanara, allenatore della Juniores, Giovanni Costantino, preparatore dei portieri e Michele Gallo, preparatore atletico.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Franco Castaldo

Maltempo, chiuse tutte le scuole a Sciacca
Apertura

Cade a terra mentre passeggia e sbatte la testa, 54enne in prognosi riservata
Apertura

Crolla parte del soffitto di un’abitazione per il peso della cisterna, sfiorata tragedia a Ravanusa
Apertura

In fiamme il deposito di un muratore sessantenne, indagini 
Siracusa

Mitragliatrice, pistola e silenziatore in casa: arrestato 46enne 
Caltanissetta

In casa con cocaina e hashish, arrestato 49enne