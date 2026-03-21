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In giro per Licata con due coltelli, denunciato 16enne

Uno studente di 16 anni di Licata è stato così denunciato alla procura per i minorenni per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

È stato fermato per un controllo stradale dai carabinieri che, insospettiti dall’atteggiamento, hanno deciso anche di perquisirlo. Uno studente di 16 anni di Licata è stato così denunciato alla procura per i minorenni per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

Il giovane stava percorrendo la centralissima via Palma a bordo del suo scooter quando è stato notato dai militari dell’Arma. Il minore avrebbe cercato di eludere il controllo. I carabinieri hanno così proceduto all’ispezione trovando ben due coltelli. Il motivo del possesso delle lame non è ancora chiaro. 

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