In giro per Licata con due coltelli, denunciato 16enne

È stato fermato per un controllo stradale dai carabinieri che, insospettiti dall’atteggiamento, hanno deciso anche di perquisirlo. Uno studente di 16 anni di Licata è stato così denunciato alla procura per i minorenni per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

Il giovane stava percorrendo la centralissima via Palma a bordo del suo scooter quando è stato notato dai militari dell’Arma. Il minore avrebbe cercato di eludere il controllo. I carabinieri hanno così proceduto all’ispezione trovando ben due coltelli. Il motivo del possesso delle lame non è ancora chiaro.