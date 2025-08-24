Incendio all’esterno di un’officina, danni ad autocarro e automobile: indagini 

Un incendio è divampato ieri mattina all’esterno di un’officina tra Grotte e Racalmuto. Le fiamme, partite da una vicina aiuola, hanno danneggiato pesantemente un’auto e un autocarro lambendo anche un terzo mezzo pesante.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Racalmuto. Non è ancora chiara l’origine dell’incendio. Al via l’attività investigativa per ricostruire quanto accaduto.