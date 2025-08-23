Presenta in aeroporto un passaporto falso, passeggero cinese arrestato dalla Polizia

Ha cercato di prendere un volo per Dublino presentando un passaporto contraffatto. Il maldestro tentativo di un passeggero cinese di 42 anni è fallito grazie all’attenta e scrupolosa verifica del documento effettuata dagli agenti della Polizia di Stato, particolarmente impegnati, in queste settimane, per il grande afflusso di turisti e viaggiatori in transito nello scalo catanese.

L’uomo si è presentato nell’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania con un biglietto aereo diretto alla volta della capitale dell’Irlanda e si è regolarmente messo in coda nell’area deputata ai controlli dei passaporti. Giunto il suo turno, al momento di esibire il proprio titolo di viaggio ha cercato di rifilare un passaporto ordinario giapponese in corso di validità. Il documento, per le sue fattezze complessive, ha subito insospettito gli agenti della Polizia di Frontiera che hanno voluto vederci chiaro fino in fondo.

I poliziotti addetti al controllo documentale, prima delle consuete procedure di imbarco, hanno compiuto tutti accertamenti del caso, attraverso l’utilizzo di una specifica strumentazione elettronica di ultima generazione. I sospetti degli agenti della Polizia di Frontiera si sono rivelati fondati dal momento che le operazioni tecniche di verifica sul passaporto presentato hanno consentito di rilevare diverse anomalie al punto da risultare contraffatto senza alcun dubbio.

Il passeggero straniero non ha potuto far altro che ammettere ai poliziotti le proprie responsabilità e, pertanto, è stato arrestato per il reato di uso di documento valido per l’espatrio falso, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

Dopo la convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria, l’Ufficio Immigrazione della Questura sta curando le procedure finalizzate alla sua espulsione.