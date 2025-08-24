Tentano di rubare un’auto, denunciati dai carabinieri
Sorpresi ad armeggiare con sospetto su una berlina parcheggiata a margine della carreggiata, con l’evidente intento di forzarla
La tempestiva reazione dei Carabinieri della Tenenza di Mascalucia ha consentito di denunciare un 39enne di Belpasso (CT) ed un 44enne di San Pietro Clarenza i quali, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, sono ritenuti responsabili di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e, solo per quest’ultimo, di aver condotto un autoveicolo senza la patente di guida.
Intorno alle 17.00, durante un servizio di pattuglia, i militari in transito lungo via Bologna hanno notato due individui intenti ad armeggiare con sospetto su una berlina parcheggiata a margine della carreggiata, con l’evidente intento di forzarla. Impossibilitati a fermarsi nell’immediato, i Carabinieri hanno effettuato una manovra repentina per invertire la marcia e tornare sul posto. Nel frattempo, i due, accortisi della pattuglia, si sono affrettati a risalire a bordo di una monovolume di colore grigio, nel tentativo di allontanarsi, ma sono stati prontamente intercettati e bloccati dai militari.
Sottoposti a controllo, i militari hanno proceduto alla perquisizione del veicolo, rinvenendo nel vano portaoggetti della portiera vari arnesi idonei allo scasso e un martelletto frangivetro. Successivamente, attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti nella zona, è stato possibile corroborare i sospetti dell’equipaggio, verificando i movimenti dei due indagati nei pressi del veicolo preso di mira.
Dai preliminari accertamenti, inoltre, è emerso che il 44enne era già incorso nella violazione per “guida senza patente”, trasgressione che anche in questa circostanza gli è valsa la denuncia all’Autorità Giudiziaria.