Paradise pub, niente manufatti amovibili: Comune sospende autorizzazione

La denuncia l’aveva presentata Giuseppe Arnone, presidente del circolo “Giosuè Arnone” – Lega siciliana per la difesa della legalità e dell’ambiente, dopo aver invitato, nel corso di un pubblico dibattito tenutosi lo scorso luglio, le forze progressiste a non lasciarlo solo. Denuncia che mirava ad ottenere il sequestro immediato del Paradise pub, un esercizio commerciale dotato di bar, ambiente per trattenimenti ed altro realizzato nella riserva naturale di Punta bianca e secondo l’accusatore, in barba alle leggi e con una autorizzazione della Soprintendenza contestatissima.

Poi, seppur con toni diversi, anche il circolo cittadino del Partito democratico ha fatto la sua parte, sostenendo, attraverso una lettera inviata al sindaco di Agrigento, Franco Miccichè ed invitandolo “di svegliarsi dal letargo”.

Adesso arriva la prima decisione . Ad agire è il Comune di Agrigento, attraverso il dirigente del Settore V, ing. Alberto Avenia che, con provvedimento di ieri, ha disposto la sospensione immediata della Scia che di fatto impedirà, appena notificato dal personale della Polizia locale ai titolari della ditta, ogni attività commerciale.