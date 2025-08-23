Proficua partitella dell’Akragas contro la Leonxibet

L’Akragas ha svolto un allenamento congiunto a Leonforte, contro la Leonxibet (squadra di Eccellenza girone B) concluso con il risultato di 5-0 grazie alle reti di Tripoli, Llama, Gambino, Ten Lopez e Nobile.

Un test utile per verificare i progressi del gruppo guidato da mister Seby Catania, che continua il proprio percorso di preparazione con intensità e concentrazione.

Dalla società arriva però un messaggio chiaro: restare con i piedi per terra. Non bisogna lasciarsi trascinare dall’entusiasmo di qualche amichevole estiva, ma lavorare con umiltà e costanza, in attesa di conoscere l’ufficialità della categoria di Promozione.

Seby Catania ha detto: «Ovviamente non guardiamo al risultato, quello che conta è il buon atteggiamento dei ragazzi e il fatto che continuino a mettere minuti nelle gambe, perfezionando così la preparazione».

L’Akragas prosegue così il proprio cammino, fatto di piccoli passi, tanto impegno e la consapevolezza delle difficoltà che il campionato riserverà, soprattutto nelle trasferte più insidiose.

Prossimo appuntamento: sabato 30 agosto, alle ore 17:00, allo stadio Esseneto di Agrigento. I biancazzurri affronteranno in un nuovo allenamento congiunto l’US Margheritese.