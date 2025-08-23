Sport

Proficua partitella dell’Akragas contro la Leonxibet

Incontro concluso con il risultato di 5-0 grazie alle reti di Tripoli, Llama, Gambino, Ten Lopez e Nobile

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

L’Akragas ha svolto un allenamento congiunto a Leonforte, contro la Leonxibet (squadra di Eccellenza girone B) concluso con il risultato di 5-0 grazie alle reti di Tripoli, Llama, Gambino, Ten Lopez e Nobile.

Un test utile per verificare i progressi del gruppo guidato da mister Seby Catania, che continua il proprio percorso di preparazione con intensità e concentrazione.

Dalla società arriva però un messaggio chiaro: restare con i piedi per terra. Non bisogna lasciarsi trascinare dall’entusiasmo di qualche amichevole estiva, ma lavorare con umiltà e costanza, in attesa di conoscere l’ufficialità della categoria di Promozione.

Seby Catania ha detto: «Ovviamente non guardiamo al risultato, quello che conta è il buon atteggiamento dei ragazzi e il fatto che continuino a mettere minuti nelle gambe, perfezionando così la preparazione».

L’Akragas prosegue così il proprio cammino, fatto di piccoli passi, tanto impegno e la consapevolezza delle difficoltà che il campionato riserverà, soprattutto nelle trasferte più insidiose.

Prossimo appuntamento: sabato 30 agosto, alle ore 17:00, allo stadio Esseneto di Agrigento. I biancazzurri affronteranno in un nuovo allenamento congiunto l’US Margheritese.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Presenta in aeroporto un passaporto falso, passeggero cinese arrestato dalla Polizia
Agrigento

Paradise pub, niente manufatti amovibili: Comune sospende autorizzazione
Agrigento

Siciliacque smentisce Aica: “Nessun accordo raggiunto”. Immediata contro-smentita dell’Azienda idrica
Apertura

Serata danzante fuorilegge a Cattolica Eraclea: chiuso lido balnerare
Sicilia by Italpress

West Nile, migliorano le condizioni della 74enne ricoverata a Messina
Agrigento

Danneggiamenti nelle campagne, il Consorzio Uva da Tavola di Canicattì: “Impegno corale per difendere chi produce”