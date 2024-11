Incendio danneggia chiosco a Lampedusa, indagini 

Un incendio è divampato la scorsa notte in un chiosco bar in via Lido Azzurro, a Lampedusa. Le fiamme in breve tempo hanno danneggiato la struttura, punto di ritrovo della movida isolana. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e spento il rogo. Non è ancora chiara la causa che ha innescato l’incendio.

Non sarebbero state ritrovate tracce di liquido infiammabile al momento tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori. I carabinieri della locale Tenenza hanno avviato le indagini. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta.