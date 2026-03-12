Corruzione, vicepresidente antimafia ammette contatti con Vetro: “Mi sono fidata di Iacolino”

La vicepresidente dell’Antimafia regionale Bernadette Grasso, sentita a sommarie informazioni dalla Procura di Palermo, ha ammesso di aver avuto contatti con il boss di Favara Carmelo Vetro, a cui era stata introdotta dall’ex eurodeputato Salvatore Iacolino.

Alla parlamentare regionale di Fi Iacolino, che come è emerso ieri è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, aveva chiesto se avesse avuto persone da segnalare a Vetro per l’assunzione in una ditta di vigilanza di un imprenditore messinese. Grasso ha sostenuto di non aver avuto dubbi su Vetro in quanto presentatogli dall’eurodeputato che conosceva da lungo tempo per motivi politici.

La parlamentare aveva così segnalato al boss (di cui avrebbe ignorato il passato criminale e la condanna a 9 anni per mafia) nomi e curricula. La vicenda era finita in un nulla di fatto perchè Vetro le aveva detto che le assunzioni non si sarebbero più fatte. Stamattina la Grasso ha annunciato l’autospensione dalla carica.