Incidente all’ingresso di Porto Empedocle, coinvolte due auto

Scontro tra due auto lungo la strada statale 115 all’ingresso di Porto Empedocle nei pressi dell’Hotel dei Pini. Fortunatamente nel sinistro nessuno dei due conducenti è rimasto ferito; danni solo alle auto. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri e l’ambulanza del 118 che ha prestato soccorso direttamente in loco. Traffico parzialmente rallentato in entrambi i sensi di marcia.