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Incidente all’ingresso di Porto Empedocle, coinvolte due auto
Non si registrano feriti; traffico rallentato
Scontro tra due auto lungo la strada statale 115 all’ingresso di Porto Empedocle nei pressi dell’Hotel dei Pini. Fortunatamente nel sinistro nessuno dei due conducenti è rimasto ferito; danni solo alle auto. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri e l’ambulanza del 118 che ha prestato soccorso direttamente in loco. Traffico parzialmente rallentato in entrambi i sensi di marcia.
Redazione
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