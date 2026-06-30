Giudiziaria

Accertato il diritto al riconoscimento delle prestazioni richieste dal pediatra, Asp condannata a pagare 63mila euro

Il Tribunale di Sciacca  sezione Lavoro ha accolto le tesi difensive dell’Avv. Margherita Bruccoleri

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il Tribunale di Sciacca  sezione Lavoro, accogliendo le tesi difensive dell’Avv. Margherita Bruccoleri, ha condannato l’ASP di Agrigento al pagamento in favore di pediatra della provincia di Agrigento della somma di circa 63.000,00, oltre al pagamento di interessi e spese legali .

Il Tribunale di Sciacca  accogliendo le tesi difensive dell’Avv Margherita Bruccoleri, ha accertato il diritto al riconoscimento delle prestazioni richieste dal pediatra , concernenti le maggiori voci retributive così come previste dall’A.I.R. E’ stato difatti accertato dal Giudice del Lavoro, come sostenuto dal legale,  che l’importo stabilito dell’ Accordo Integrativo Regionale di Pediatria per l’attività di compilazione del libretto individuale sanitario pediatrico, non va  corrisposto una tantum limitatamente al primo anno di compilazione del libretto, essendo tenuto il medico ad aggiornare la compilazione  periodica del documento , ed a fronte di tale obbligo, è prevista una quota annua  e non una tantum per ogni assistito in carico

Cosicchè il Tribunale di Sciacca ritenendo fondata la superiore difesa formulata dall’Avv Margherita Bruccoleri, ha condannato l’ASP di Agrigento al pagamento in favore del pediatra , della somma di euro di circa 63.000,00, oltre al pagamento di interessi e spese legali

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