“Pippo Flora. Eredità musicale e sociale”: ad Agrigento un incontro dedicato al compositore e al suo lascito culturale

ll Centro Studi Musicali “P. Flora” – Associazione di Promozione Sociale, con il patrocinio del Comune di Agrigento, organizza per sabato 4 luglio 2026, alle ore 17.00, presso EducoLab, in Via Unità d’Italia, l’incontro “Pippo Flora. Eredità musicale e sociale”, un momento di riflessione dedicato all’opera e al patrimonio culturale lasciato dal compositore Pippo Flora.

L’evento rappresenta un’occasione per ricordare la figura di Pippo Flora non soltanto come musicista e compositore, ma anche come protagonista della vita culturale e sociale del territorio, il cui esempio continua a ispirare nuove generazioni di artisti, educatori e cittadini.

Nel corso dell’incontro interverranno:Alessandro Patti, Presidente della Fondazione Teatro Pirandello;Prof.ssa Lilia Cavaleri, Direttore del Coro “Magnificat” di Agrigento;Sabina Flora, figlia del compositore;M° Salvatore Salvaggio, interprete di Don Abbondio nel cast de I Promessi Sposi.

L’iniziativa è promossa dal Centro Studi Musicali “P. Flora”, presieduto da Vittorio Orlando, con l’obiettivo di custodire e valorizzare l’eredità artistica e umana del Maestro attraverso attività di divulgazione, studio e promozione culturale.