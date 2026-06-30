Nuovo sistema prenotazioni visite specialistiche, Asp Agrigento: “moderno e performante”

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento informa la cittadinanza che è in corso il passaggio dal sistema di gestione delle prenotazioni delle prestazioni specialistiche Arianna CUP al nuovo sistema HeroCUP, una piattaforma di ultima generazione che consentirà di rendere il servizio di prenotazione ancora più efficiente, flessibile e rispondente alle esigenze dei cittadini e degli operatori.

Il sistema Arianna CUP, che ha accompagnato l’attività dell’Azienda per circa quindici anni garantendo con affidabilità la gestione delle prenotazioni, lascia oggi spazio a una soluzione tecnologicamente più evoluta, progettata per offrire maggiori funzionalità, migliori performance e una più semplice integrazione con gli strumenti digitali regionali.

Tra i principali vantaggi del nuovo sistema figurano la semplificazione delle procedure di prenotazione, una gestione più rapida delle agende, il miglioramento delle attività svolte dai punti CUP e dalle farmacie abilitate, nonché la piena interoperabilità con il sistema regionale di prenotazione SovraCUP, nell’ottica di un progressivo rafforzamento dell’integrazione dei servizi sanitari sul territorio.

Come avviene per ogni importante aggiornamento tecnologico, il processo di migrazione richiederà una fase di transizione della durata di circa una settimana. Durante questo periodo potrebbero verificarsi temporanei rallentamenti o qualche fisiologico disagio nelle operazioni di prenotazione.

L’ASP di Agrigento è impegnata a ridurre al minimo ogni possibile inconveniente e ha predisposto tutte le attività necessarie affinché il passaggio al nuovo sistema avvenga nel più breve tempo possibile e in condizioni di massima sicurezza.

L’Azienda si scusa sin d’ora con gli utenti per gli eventuali disagi che dovessero verificarsi durante questa fase di migrazione e ringrazia la cittadinanza per la comprensione e la collaborazione, nella consapevolezza che il temporaneo periodo di transizione rappresenta un investimento per offrire un servizio più moderno, efficiente e sempre più vicino ai bisogni dei cittadini.