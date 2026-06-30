Sicilia per il Venezuela: al via una raccolta di aiuti umanitari dal 30 giugno

A partire dal 30 giugno prenderà il via l’iniziativa “Sicilia per il Venezuela”, una raccolta di aiuti umanitari che si svolgerà per sette giorni con l’obiettivo di offrire un sostegno concreto alla popolazione venezuelana.

L’iniziativa coinvolgerà diversi punti di raccolta distribuiti sul territorio siciliano, tra cui Agrigento, San Leone, Favara, Camastra, Ribera, Balestrate, Catania e Palermo, per consentire al maggior numero di persone di partecipare a questo importante gesto di solidarietà.I cittadini potranno donare vestiti per bambini, donne e uomini, scarpe per bambini e adulti, coperte, alimenti a lunga conservazione e medicinali, beni di prima necessità destinati a chi sta affrontando una situazione di forte difficoltà.

Gli organizzatori sottolineano “anche un piccolo gesto può fare la differenza” e invitano la comunità a contribuire secondo le proprie possibilità. Per ricevere maggiori informazioni o per partecipare attivamente all’iniziativa è possibile contattare gli organizzatori in privato oppure aderire al gruppo WhatsApp “Sicilia per il Venezuela”.