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Dramma a Lampedusa, 20enne muore in incidente stradale

La vittima è Florin Guiu di 20 anni

Pubblicato 2 ore fa
Da Irene Milisenda

Tragico incidente mortale a Lampedusa tra la Guitgia e la Rotonda dei Cameroni. A prendere la vita un giovane di 20 anni, Florin Guiu, di origine rumena, ma residente a Lampedusa dove lavorava come barista. Secondo una prima ricostruzione il giovane si trovava bordo di un scooter, un Honda SH 125, quando per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato battendo violentemente la testa.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare la morte del giovane ragazzo. I carabinieri si sono occupati dei rilievi e di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.
Una morte che ha lasciato un vuoto nel cuore dell’isola. “Ti voglio qui nel mio diario così ogni anno posso ricordarti, amico mio così ogni anno saprò che c’è un Angelo lassù che mi vuole bene e mi protegge”, scrive Danilo postando la foto della giovane vittima.

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