Piantagione di marijuana in casa: denunciato 54enne

Nell’ambito del quotidiano contrasto al consumo, allo spaccio ed alla produzione di sostanze stupefacenti, operato dagli uffici investigativi della Questura di Siracusa e dei Commissariati della provincia, agenti della Polizia di Stato in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa e del Commissariato di P.S. di Lentini hanno denunciato un uomo di 54 anni, lentinese, per il reato di detenzione e produzione di sostanze stupefacenti.

In specie, gli investigatori della Polizia di Stato a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata presso il domicilio del denunciato rinvenivano e sequestravano una piantagione di marijuana della varietà “skunk”, che presenta un principio attivo potenziato rispetto al normale, consistente in 51 piante, di cui 34 con infiorescenza.

Il cinquantaquattrenne è stato denunciato anche per il possesso illegale di 41 cartucce cal. 12 per fucile, rinvenute sempre nella sua abitazione.