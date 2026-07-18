Piantagione di marijuana in casa: denunciato 54enne
Sequestrate 51 piante di marijuana della varietà “skunk”
Nell’ambito del quotidiano contrasto al consumo, allo spaccio ed alla produzione di sostanze stupefacenti, operato dagli uffici investigativi della Questura di Siracusa e dei Commissariati della provincia, agenti della Polizia di Stato in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa e del Commissariato di P.S. di Lentini hanno denunciato un uomo di 54 anni, lentinese, per il reato di detenzione e produzione di sostanze stupefacenti.
In specie, gli investigatori della Polizia di Stato a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata presso il domicilio del denunciato rinvenivano e sequestravano una piantagione di marijuana della varietà “skunk”, che presenta un principio attivo potenziato rispetto al normale, consistente in 51 piante, di cui 34 con infiorescenza.
Il cinquantaquattrenne è stato denunciato anche per il possesso illegale di 41 cartucce cal. 12 per fucile, rinvenute sempre nella sua abitazione.