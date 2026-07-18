Sciacca, ripristinata la viabilità in contrada Bonfiglio

È stata ripristinata la viabilità in contrada Bonfiglio, dove i diffusi cedimenti del manto stradale avevano compromesso la percorribilità di una delle principali strade extraurbane al servizio di numerose aziende agricole del territorio. Lo rendono noto il sindaco Fabio Termine e l’assessore alla Manutenzione delle strade extraurbane Francesco Dimino.

L’intervento – spiegano – ha consentito di restituire al traffico veicolare una carreggiata, garantendo nuovamente l’accesso ai fondi agricoli e migliorando le condizioni di sicurezza per gli operatori del settore e per tutti gli utenti della strada. I lavori hanno previsto la sistemazione del rilevato stradale mediante l’utilizzo di pietrame da cava, il ripristino della sottofondazione e la realizzazione del nuovo piano viabile in misto granulometrico. Contestualmente sono stati eseguiti interventi di manutenzione delle pertinenze stradali, con operazioni di scerbatura e la sistemazione delle deformazioni localizzate attraverso il ricarico di idoneo materiale.

“Con la riapertura di questo tratto – dichiara il sindaco Fabio Termine – restituiamo al territorio un collegamento essenziale per decine di imprenditori agricoli che ogni giorno raggiungono i propri terreni. La manutenzione delle strade rurali non è un intervento secondario, ma un investimento concreto a sostegno dell’agricoltura, dell’economia locale e della sicurezza. Continuiamo a intervenire sulle infrastrutture che per troppo tempo hanno atteso risposte, consapevoli del loro ruolo strategico per lo sviluppo del nostro territorio”.

“Contrada Bonfiglio rappresenta una viabilità rurale strategica per il nostro territorio e per le numerose aziende agricole che ogni giorno la percorrono – sottolinea l’assessore alla Manutenzione delle strade Francesco Dimino –. Per questo abbiamo scelto di realizzare un intervento strutturale, intervenendo sul consolidamento del rilevato, sul ripristino della sottofondazione e sulla realizzazione del nuovo piano viabile, completando anche la manutenzione delle pertinenze stradali. Restituire una strada sicura ed efficiente significa sostenere concretamente il lavoro delle nostre imprese agricole e migliorare la qualità della viabilità extraurbana. Continueremo su questa strada, programmando nuovi interventi nelle contrade che presentano maggiori criticità, con l’obiettivo di garantire una manutenzione costante e dare risposte concrete ai cittadini”.